EUA felicitam Portugal pelo 10 de Junho e sublinham trabalho na resposta à crise climática

O Governo dos Estados Unidos felicitou esta quinta-feira Portugal pela comemoração do seu dia nacional e destacou a liderança portuguesa na resposta à crise climática durante a presidência do Conselho da União Europeia (EU).

"[A Presidência Portuguesa ajudou] a reduzir as emissões de carbono em pelo menos 55% até 2030, de acordo com a nova Lei do Clima da UE, e acolheu reuniões de alto nível sobre questões sociais e da Índia durante a sua Presidência", pode ler-se na mensagem do secretário de Estado Antony J. Blinken para assinalar o Dia de Portugal.