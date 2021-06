Joe Biden e Boris Johnson deverão assinar a nova Carta do Atlântico

O Presidente norte-americano e o primeiro-ministro britânico estão juntos na Cornualha, no sudoeste da Inglaterra. Foi com a praia de Carbis Bay como pano de fundo que Boris Johnson e Joe Biden marcaram o arranque do encontro bilateral, que antecede a presença de ambos na Cimeira do G7.

Biden e Boris Johnson deverão assinar a nova Carta do Atlântico, que tem por base a declaração conjunta feita por Winston Churchill e Franklin Roosevelt após a II Guerra Mundial.

A relação entre os dios países, que Boris Johnson não gosta de apelidar de especial foi esta quarta-feira agitada pela advertência norte-americana relativamente aos controlos aduaneiros, que a administração Biden teme poder colocar em causa o processo de paz na Irlanda do Norte.

Biden opôs-se firmemente à saída do Reino unido da União Europeia. Todavia, a Casa Branca faz questão de sublinhar o que une os dois líderes, como o combate às alterações climáticas e o fortalecimento das instituições internacionais.