Rainha Isabel II recebe rosa com o nome do marido

O duque de Edimburgo faria esta quinta-feira 100 anos. Para assinalar a data, foi criada uma rosa que já foi oferecida à Rainha Isabel II.

A flor tem o nome do príncipe Filipe e foi criada pela Sociedade Real de Horticultura. Foi oferecida à Rainha na terça-feira e já foi plantada no jardim do Castelo de Windsor.

É possível comprar a rosa na internet, uma parte do valor reverte a favor da instituição de caridade criada pelo príncipe Filipe para ajudar os mais jovens a ter um melhor desempenho na escola e no mercado de trabalho.