Sismo magnitude 5,7 registado na Guatemala

Um forte sismo atingiu o centro e o sul da Guatemala no sábado sem causar quaisquer baixas ou danos materiais, segundo a primeira informação disponível do porta-voz da proteção civil, David de Leon.

O tremor teve lugar às 20:58 (02:58 de domingo em Lisboa) com um epicentro localizado no Oceano Pacífico, a 23 quilómetros de profundidade, ao largo da costa de Escuintla (sul), disse o porta-voz.

O sismo foi sentido no Sul e no centro do país, onde a capital está localizada, causando a preocupação da população.

A Guatemala sofreu vários terramotos no passado porque está localizada na convergência de várias placas tectónicas.