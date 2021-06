O Presidente dos Estados Unidos da América falou esta segunda-feira sobre o opositor russo Alexei Navalny.

Na conferência de imprensa no final da cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês), Joe Biden disse que a morte do opositor político de Vladimir Putin seria uma tragédia e que iria prejudicar as relações da Rússia com o resto do mundo.