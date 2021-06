Corrida aos diamantes na África do Sul

Na África do Sul, as autoridades apelaram à calma. Tentam controlar os acessos ao terreno onde terão sido descobertos diamantes a semana passada. No norte do país, não para de crescer a multidão em busca da pedra preciosa.

Cada nova descoberta é motivo imediato de festa. Como um rastilho, a notícia correu em poucos dias o país onde a taxa de desemprego ultrapassa os 32%.

A polícia começou a tentar condicionar o acesso à jazida. As autoridades falam em riscos agravados de contágio e estão preocupadas com a violação dos protocolos da saúde pública de confinamento da covid-19.

Uma missão de peritos chega nos próximos dias para avaliar se há mesmo diamantes ou se as pedras são apenas cristais de quartzo, como avançam alguns geólogos.