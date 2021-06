Na Cimeira da NATO em Bruxelas, Joe Biden reafirmou o compromisso com a Aliança Atlântica. O Presidente dos EUA disse que podem contar com ele deste lado do atlântico, tal como os Estados Unidos contaram com a NATO após o 11 de setembro.

Germano Almeida sublinha a importância das declarações de Joe Biden e o contraste com a postura do ex-presidente Donald Trump.