Pequim acusa a NATO de exagerar a "ameaça chinesa"

Pequim acusou hoje a NATO de exagerar "a teoria da ameaça chinesa", no dia seguinte à cimeira da Aliança Atlântica onde se falou do "desafio sistemático" que o regime comunista coloca.

Em comunicado, a embaixada chinesa na UE acusou a NATO de mostrar uma "mentalidade de guerra fria" e de tentar "criar confrontos artificialmente".

No final do encontro na segunda-feira em Bruxelas, os líderes dos países da NATO assinalaram a sua preocupação com a Rússia, mas também com a China.

"As ambições declaradas e o comportamento determinado da China representam desafios sistemáticos à ordem internacional baseada em regras e em áreas importantes para a segurança da Aliança", disseram os aliados.

Segundo a embaixada da China, a expressão "desafio sistemático" é "uma calúnia para o desenvolvimento pacífico" do país, que possui 20 vezes menos ogivas nucleares do que os membros da NATO.

O secretário-geral da NATO, o norueguês Jens Stoltenberg, tentou aliviar a declaração final da cimeira.

"A China não é nossa adversária, não é nossa inimiga. Mas devemos enfrentar os desafios colocados pela China para nossa segurança", afirmou Stoltenberg.