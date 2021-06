União Europeia e EUA chegam a acordo para acabar com conflito Airbus-Boeing

União Europeia e Estados Unidos chegam a um entendimento para pôr fim à longa guerra de tarifas por causa dos subsídios à Airbus e Boeing. Da cimeira entre os dois blocos sai também o compromisso para uma maior cooperação em várias áreas, do clima ao combate à pandemia.

Joe Biden veio quebrar o jejum de sete anos desde a última cimeira entre a União Europeia e os Estados Unidos. Foi também o dia em que os dois blocos chegaram a um entendimento para pôr termo a uma longa guerra de tarifas por causa dos subsídios aos dois fabricantes de aeronaves, a Airbus e Boeing.

Por resolver fica uma outra a guerra de tarifas: as que Donald Trump impôs sobre o alumínio e aço europeus, alegando razões de segurança nacional. Mas também aqui o caminho do diálogo está a aberto para chegar a uma solução até final do ano.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quer uma excelente relação com os europeus e não se cansa de repetir.

Da cimeira sai uma declaração conjunta para uma parceria renovada, os dois blocos comprometem-se, por exemplo, a cooperar mais em matéria de clima no combate à pandemia e no alinhamento de posições face à China.

Biden não ficou para a conferência de imprensa final. O Presidente dos Estados Unidos saiu logo para Genebra, onde já chegou e onde esta quarta-feira se encontra com Vladimir Putin.