Tornado destruiu campos agrícolas na região centro do Canadá

A passagem de um tornado destruiu campos agrícolas ontem na região centro do Canadá. As imagens de videoamador mostram a força do fenómeno na região agrícola de D'Arcy, nas chamadas províncias das pradarias.

As autoridades emitiram dois alertas para esta região após ter sido detetada uma violenta tempestade a 14 quilómetros de D'arcy com potencial destrutitivo e para formação de tornados.

A população foi aconselhada a ficar em casa e não há vítimas a registar.

Em média, há cerca de 80 tornados por ano no Canadá, a maioria nesta região centro e oeste do país, mas também a sul do Quebec e do Ontário.