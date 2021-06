Trump critica política de imigração de Biden e anuncia visita à fronteira com México

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que aceitou um convite do governador do Texas, Greg Abbott, para visitar a fronteira EUA-México, tecendo críticas à política de imigração do seu sucessor, Joe Biden.

Em comunicado divulgado na terça-feira, Trump sustenta que "o governo Biden herdou a fronteira mais forte e segura da história dos Estados Unidos e em poucas semanas transformou-a na pior crise de fronteiras da história do país", numa "zona de desastre absoluto".

"Biden e (a vice-presidente) Kamala Harris entregaram o controle da nossa fronteira a cartéis, criminosos e coiotes. Traficantes de drogas, membros de gangues MS-13, traficantes de seres humanos, traficantes de sexo e criminosos do mundo agem agora à vontade", acrescentou Trump.

A visita à fronteira está agendada para 30 de Junho, a convite do governador republicano do Texas, que há apenas cinco dias anunciou o endurecimento das medidas contra os migrantes, bem como a sua intenção de continuar a construção do muro que Trump iniciou durante seu mandato.

Abbott, que considerou a situação atual na fronteira com o México "uma crise fora de controle", indicou que os migrantes serão presos por funcionários do Departamento de Segurança Pública do Texas e podem enfrentar acusações de invasão, tráfico de drogas e tráfico de pessoas ou danos materiais, entre outros.