Onda de breves interrupções da Internet atinge sites e aplicações em todo o mundo

Uma onda de breves interrupções da Internet atingiu esta quinta-feira sites e aplicações de dezenas de instituições financeiras, companhias aéreas e outras empresas em todo o mundo, segundo a agência AP.

A Bolsa de Hong Kong disse, numa publicação no Twitter, que o seu site estava a enfrentar problemas técnicos, que estava a investigar e 17 minutos mais tarde informou que estava de volta ao normal.

Os websites de monitorização da Internet, incluindo ThousandEyes, Downdetector.com e finger.com mostraram dezenas de interrupções, incluindo de companhias aéreas com sede nos Estados Unidos.

Muitas das interrupções foram relatadas por pessoas na Austrália que tentavam fazer operações bancárias, reservar voos e aceder aos serviços postais.

O Australia Post, o serviço postal do país, disse no Twitter que uma "interrupção externa" tinha tido impacto em vários dos seus serviços, e que embora a maioria tivesse voltado a estar online, continuavam a monitorizar e a investigar.

Muitos serviços estavam a funcionar após cerca de uma hora, mas as empresas afetadas disseram que estavam a fazer horas extraordinárias para evitar mais problemas.

Os serviços bancários foram gravemente perturbados, com os sites do Westpac, Commonwealth, ANZ e St George todos em baixo, juntamente com o website do Reserve Bank of Australia, o banco central do país.

O Reserve Bank cancelou uma operação de compra de obrigações devido a dificuldades técnicas enfrentadas por vários bancos que iriam participar.

Os serviços foram, na maioria, restabelecidos.

A Virgin Australia disse que os voos estavam em grande parte a funcionar de acordo com o previsto, após ter restabelecido o acesso ao seu site e ao centro de contacto de clientes.

"A Virgin Australia foi uma das muitas organizações a experimentar hoje uma falha no sistema de entrega de conteúdos da Akamai", afirmou. "Estamos a trabalhar em conjunto para assegurar que sejam tomadas as medidas necessárias para evitar que estas interrupções voltem a ocorrer".

A Akamai, com sede em Cambridge, Massachusetts, tem como clientes algumas das maiores empresas e bancos do mundo. A empresa disse hoje num comunicado que estava ciente do problema e a trabalhar para restabelecer os serviços o mais rapidamente possível.

Vários sites de jornais internacionais estiveram em baixo na semana passada

As perturbações surgiram poucos dias depois de muitos dos principais websites do mundo se terem desligado brevemente devido a um problema com software na Fastly, outra grande empresa de serviços web.

A empresa atribuiu o problema a um 'bug de software' que foi desencadeado quando um cliente alterou uma configuração.

Breves interrupções do serviço de Internet não são incomuns e apenas raramente são resultado de 'hacking', mas as interrupções têm destacado o quão vital um pequeno número de empresas de bastidores se tornou para gerir a Internet.

Apagão na internet. "Foi semelhante ao que aconteceu no Canal do Suez"

José Tribolet, professor do Instituto Superior Técnico, esteve na SIC Notícias, para explicar os motivos do apagão por todo o mundo, na passada semana.

O professor do IST comparou a situação ao que aconteceu no Canal do Suez, quando um navio ficou atravessado no canal e bloqueou a circulação, e falou sobre a Fastly, empresa responsável pela rede de distribuição de conteúdos de vários sites.