Um polícia morreu e várias estudantes e professores raptados na Nigéria

Um polícia morreu esta quinta-feira e cinco professores e várias raparigas estudantes foram raptados numa escola no noroeste da Nigéria, de acordo com as autoridades locais, citadas pela agência espanhola de notícias, a Efe.

Segundo a polícia, o ataque foi realizado em plena luz do dia.

"O ataque aconteceu, levaram cinco professores, quatro homens e uma mulher, mas o número de raparigas raptadas não é ainda conhecido", acrescentou um porta-voz da polícia à agência de notícias da Nigéria, citada pela Efe.

"Durante o fogo cruzado entre polícias e os atacantes, alguns estudantes ficaram feridos", concluiu a mesma fonte.

Uma série de sequestros de crianças em idade escolar e estudantes têm ocorrido nos últimos meses no país, onde há uma década gangues armados aterrorizam as populações, saqueando vilas, roubando gado e praticando raptos para obter resgates.

O país mais populoso da África enfrenta enormes desafios de segurança, incluindo uma rebelião 'jihadista' no nordeste, que ceifou mais de 40.000 vidas desde 2009.