As fotos do dia. Portugal de olho nos oitavos do Europeu

A seleção portuguesa treinou esta sexta-feira em Munique, no estádio onde vai jogar com a Alemanha, este sábado. O treinador, Fernando Santos, disse, na conferência de imprensa de antevisão, que não tem medo do adversário.

O carro que transportava o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, esteve envolvido num atropelamento mortal na A6, no Alentejo.

Pelo mundo, António Guterres tomou posse para um segundo mandato como secretário-geral da Organização das Nações Unidas. Chegam-nos também imagens de migrantes à espera para desembarcar num porto de Itália. Em Espanha, foram apreendidos quase 15 mil quilos de haxixe.