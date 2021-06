Cão de assistência salva mulher no Reino Unido 

Um cão de assistência ajudou a salvar uma mulher que se estava a tentar suicidar, numa ponte sobre uma autoestrada, no Reino Unido.

O labradoodle de 3 anos costuma ajudar os bombeiros em sessões de terapia para lidar com traumas, mas, na quinta-feira, foi levado para o local onde as equipas de emergência estavam a tentar ajudar uma mulher numa ponte, perto de Exeter.

De acordo com os bombeiros de Devon e Somerset, que divulgaram a história no Twitter, Digby foi fundamental no salvamento.

As autoridades estavam a tentar falar com a mulher, mas "a situação estava a tornar-se cada vez mais preocupante", escreveu o departamento na rede social.

"Quando o Digby chegou, a jovem mulher virou a cabeça para olhar e sorriu. Isto levou ao início da conversa sobre Digby e o seu papel nos bombeiros. Foi questionada se queria conhecer o Digby se passasse pela grade, o que felizmente ela fez".