Três portugueses entre as vítimas mortais no desabamento de escola em Antuérpia 

As operações de busca e salvamento em Antuérpia, na Bélgica, terminaram esta tarde com a confirmação de cinco vítimas mortais do desabamento de uma escola em construção.

"Temos praticamente a certeza que temos três vítimas portuguesas, uma romena e uma russa. Ainda estamos a aguardar a confirmação, mas todos os sinais apontam nesse sentido e essas são todas as vítimas", confirmou esta tarde o porta-voz da polícia de Antuérpia.

As causas do acidente vão agora ser investigadas.

O presidente da Câmara de Antuérpia garante quer esclarecer o que aconteceu e "quem é responsável" pelo acidente.