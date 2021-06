Um português e um romeno são as vítimas mortais do desabamento em Antuérpia

Um português e um romeno são as vítimas mortais do desabamento de uma escola em construção em Antuérpia. Ainda há três trabalhadores debaixo dos escombros, dois portugueses e um romeno. O balanço oficial é agora de dois mortos e três desaparecidos. As operações de busca continuam.

Entre as nove pessoas hospitalizadas, há um português, mas não se sabe em que condição se encontra. Há quatro em estado muito grave, quatro em estado grave e um com alguns ferimentos, como explicou um porta-voz da polícia de Antuérpia à correspondente da SIC em Bruxelas.

Esta manhã foi encontrada mais uma vitima mortal do desabamento.

A notícia chegou a ser confirmada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, com base em informações que chegaram do ministério homólogo belga e dos serviços consulares.

No terreno, os bombeiros e a proteção civil da Bélgica confirmaram numa primeira fase apenas a existência de uma vítima mortal e cinco desaparecidos.

Segundo o meio de comunicação belga GVA, quatro serão trabalhadores portugueses da empresa 'Goorden Bouw en Service', que terá confirmado a informação ao jornal em questão.

As operações de busca para encontrar os operários soterrados continuaram madrugada dentro.