Dia Mundial do Refugiado: número duplicou numa década

Assinala-se hoje o Dia Mundial do Refugiado. As Nações Unidos estimam que há mais de 80 mil refugiados e deslocados em todo o mundo - é mais do dobro do registado há uma década.

O mundo está a assistir ao maior fluxo de vítimas de deslocações forçadas alguma vez registado

É o nono ano consecutivo em que se regista um aumento e a pandemia agravou, ainda mais, a situação.

São mais de 82 milhões de refugiados e deslocados internos no mundo, o maior número de sempre, mais do dobro de que há uma década.