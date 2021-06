Primeiro-ministro de Israel adverte Hamas de que "a paciência esgotou"

O primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, advertiu este domingo o movimento islâmico palestiniano Hamas de que "a paciência esgotou" e não tolerará "mais violência" de qualquer tipo, um mês após o final da escalada de violência entre as partes.

"Os residentes das comunidades que fazem fronteira com Gaza não são cidadãos de segunda classe, merecem viver em paz e segurança", frisou Bennett, referindo-se às localidades que foram alvejadas por mísseis lançados pelo Hamas, considerado um grupo terrorista por Israel.

"Os nossos inimigos devem entender as regras. Não toleraremos a violência, o fogo esporádico e os renegados", concluiu o primeiro-ministro numa cerimónia no Monte Herzl, em Jerusalém, para recordar os soldados israelitas tombados na guerra com Gaza, em 2014.