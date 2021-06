EUA. Tempestade Claudette já causou a morte de 13 pessoas, incluindo 8 crianças 

As inundações sábado passado, no estado norte-americano do Luisiana, já deixavam antever que a tempestade Claudette era sinónimo de destruição.

No percurso, seguia-se o Alabama onde o clima alterou as condições da estrada.

Um acidente em cadeia entre 17 veículos e um autocarro levou à morte de 10 pessoas, entre eles um pai e a bebé de apenas 9 meses e outras oito crianças.

Na manhã desta segunda-feira, Claudette recuperou o estatuto de tempestade tropical e atingiu ventos de 65 quilómetros por hora.

Segundo os meteorologistas, a tempestade vai em direção ao oceano Atlântico e é esperado que chegue ao sul da Nova Escócia esta terça-feira.