Raissi diz que o Irão não vai negociar acordo nuclear pelo "prazer de negociar"

O Presidente eleito do Irão, o ultraconservador Ebrahim Raissi, disse hoje que o Governo vai apoiar "qualquer negociação que seja benéfica" para Teerão, mas não irá "negociar pelo prazer de negociar", referindo-se às negociações sobre o programa nuclear.

"Os Estados Unidos têm de levantar todas as sanções, opressivas para o povo iraniano", disse ainda Raissi, que ainda dirige a Autoridade Judiciária no país, devendo tomar posse em agosto como chefe de Estado.

Referindo-se ao processo eleitoral, Ebrahim Raissi disse que foi eleito Presidente graças a uma participação "massiva" dos iranianos.

Raissi, 60 anos, foi proclamado vencedor, com 62% dos votos.

As presidenciais ficam marcadas por uma abstenção sem precedentes no país.

A participação eleitoral foi de 48,8%, quando nas últimas eleições, há quatro anos, atingiu os 73%.

Os países do acordo nuclear com o Irão, conhecido como Plano de Ação Conjunta Global, negoceiam na capital austríaca desde o início de abril para encontrar um mecanismo que permita o regresso ao pacto por parte dos Estados Unidos e Irão.

Os Estados Unidos abandonaram o tratado em 2018, por decisão do ex-Presidente Donald Trump, e o Irão começou um ano depois a violar as regras do acordo.

O novo Presidente norte-americano, o democrata Joe Biden, quer voltar ao acordo nuclear, mas exige que o Irão cumpra todas as suas obrigações. Teerão reclama, por sua vez, o levantamento prévio das novas sanções impostas pelo antecessor de Biden, o republicano Donald Trump.

O acordo nuclear, assinado em 2015, limitava o programa nuclear iraniano em troca do levantamento de sanções.