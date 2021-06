As fotos do dia. Crianças protestam no Iémen contra o silêncio da ONU

Centenas de crianças manifestaram-se esta terça-feira, em Sanaa, no Iémen, contra o silêncio da ONU sobre as alegadas violações contra crianças no país, cometidas pela coligação militar liderada pela Arábia Saudita.

As crianças seguraram faixas e cartazes, e entoaram slogans contra as Nações Unidas, os Estados Unidos da América e Israel. Acusaram ainda o secretário-geral da ONU, António Guterres, de não ter acrescentado a coligação à lista negra de grupos que violam os direitos das crianças.

Isto aconteceu depois de um relatório da ONU ter revelado que pelo menos 194 crianças foram mortas ou mutiladas, no Iémen, em 2020, durante os combates em curso.