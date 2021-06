Norte-americano que supervisionou eleições gerais na Etiópia encontrado morto num hotel

O norte-americano John Marsh, membro da missão Carter Center, que supervisionou as eleições gerais na Etiópia, realizadas na segunda-feira, foi encontrado morto num hotel na capital etíope, confirmou esta terça-feira a polícia.

O cidadão norte-americano foi encontrado sem vida numa sala pela equipa de limpeza, que alertou as autoridades, noticiou a agência espanhola Efe.

Apesar de a polícia ter iniciado uma investigação e o corpo seja sujeito a uma autópsia, tudo indica que o observador possa ter morrido de causas naturais.

Num comunicado, o Carter Center confirmou que Marsh morreu "inesperadamente" na segunda-feira.

"John foi um defensor acérrimo dos direitos humanos, da justiça e da democracia na África Oriental e em todo o mundo", afirmou o Centro, que destacou que entre 2005 e 2008, o agora observador conduziu os esforços da organização para "apoiar as eleições e o diálogo democrático na Etiópia".

"Estendemos os nossos mais sentidos pêsames à sua família e a quem lhe é querido", acrescentou.

A Etiópia celebrou na segunda-feira eleições gerais e regionais, na primeira prova ao primeiro-ministro, Abiy Ahmed, desde a sua chegada ao poder, em 2018, e que procura agora revalidar a sua liderança.

O Carter Center é uma organização sem fins lucrativos fundada em 1982 pelo ex-presidente norte-americano Jimmy Carter, sendo uma das instituições internacionais, junto da União Africana, que enviou uma missão de observação destas eleições no país do Corno de África.

A União Europeia, por sua vez, cancelou em maio a sua missão, afirmando que não existiam as "condições necessárias" e por não ter alcançado um acordo com as autoridades etíopes.