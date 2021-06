As fotos do dia. O encontro entre o Papa e o Super-Herói que realiza sonhos a crianças

O Papa Francisco recebeu um homem vestido de Homem-Aranha, depois de uma audiência geral, no Vaticano. Mattia Villardita veste-se de Super-Herói para realizar o sonho de crianças doentes, internadas em hospitais de Itália.

Em Portugal, o presidente executivo da Ryanair acusou o ministro Pedro Nuno Santos de mentir. Já o Presidente da República visitou o novo centro de vacinação contra a covid-19 de Lisboa, que recebe pessoas com mais de 50 anos sem agendamento.

Pelo mundo, funcionários do Apple Daily, em Hong Kong, manifestam-se no telhado da infraestrutura, depois do anúncio do encerramento jornal. Dos Estados Unidos, chegam-nos imagens da primeira-dama a discursar sobre a pandemia.