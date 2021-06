Princesa Latifa estará "livre para viajar aonde quiser", diz escritório de advogados

A filha do soberano do Dubai, a princesa Latifa, que disse recentemente estar "refém" da família real, estará "livre para viajar aonde quiser", segundo esta quarta-feira uma nota de um escritório de advogados que afirma representá-la, enviada à France-Presse (AFP).

Em fevereiro passado, a imprensa britânica divulgou vídeos em que Sheikha Latifa afirmava ser "refém" e que temia pela sua própria vida, o que levou também a ONU a exigir uma prova de que a princesa estava e segurança e em liberdade às autoridades dos Emirados Árabes Unidos (EAU), país do Golfo de que o Dubai é um dos sete principados.

Após a divulgação dos vídeos, várias fotos da princesa Latifa foram colocadas nas redes sociais, sobretudo na sua conta no Instagram.

Segunda-feira, uma nova foto que pretendia mostrá-la no Aeroporto de Barajas, em Madrid, reacendeu as especulações sobre a sua situação.

"Recentemente, visitei três países europeus para passar férias com uma amiga. Pedi-lhe para colocar algumas fotos na Internet para provar aos ativistas que posso viajar para onde eu quiser", terá dito a princesa Latifa, palavras que surgem no comunicado do escritório de advogados Taylor Wessing, citado pela agência noticiosa francesa.