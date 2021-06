Edifício de 12 andares colapsa em Miami

Os serviços de emergência norte-americanos estão a responder ao colapso parcial de um edifício de 12 andares, na madrugada desta quinta-feira, em Miami. No local estão mais de 100 operacionais.

Não há ainda informações sobre vítimas ou feridos, mas as autoridades temem que houvesse pessoas no interior do edifício quando este desabou e algumas testemunhas relatam ter ouvido pessoas gritar debaixo dos escombros.

De acordo com o Miami Herald, o prédio de 12 andares é um condomínio à beira-mar, construído em 1981, com mais de 100 apartamentos, e terá colapsado cerca das 02:00 (hora local).

“O que posso dizer é que o prédio tem doze andares. Toda a parte de trás do edifício desabou”, informou a polícia.

As origens do colapso são ainda desconhecidas.