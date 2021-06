Última edição do Apple Daily foi dedicada aos leitores e esgotou em poucas horas

Milhares de pessoas fizeram fila em Hong Kong para comprar a última edição do jornal Apple Daily. O jornal fechou portas ao fim de 26 anos, depois de ter sido acusado de violar a lei de segurança da China.

O Apple Daily foi acusado de violar a lei de segurança nacional da China, o que levou ao congelamento dos bens da empresa.

Em causa estava o apoio do jornal a movimentos a favor da democracia e protestos contra o Governo.

Como resposta, foi introduzida a lei de segurança nacional que reduziu a autonomia judicial de Hong Kong que facilitou a condenação dos ativistas.

O Apple Daily criticou as autoridades chinesas e de Hong Kong por limitarem as liberdades da cidade. O fim do jornal foi visto como um golpe contra a liberdade de imprensa.

Na semana passada, o jornal foi invadido por centenas de polícias, no qual cinco responsáveis foram detidos.

A última edição foi uma homenagem aos leitores. O jornal imprimiu um milhão de exemplares para a despedida. Na capa, vemos um funcionário do jornal a acenar aos apoiantes que, mesmo com chuva, ficaram à porta do edifício para apoiar os jornalistas.