Líderes europeus confrontam Viktor Orbán

A cimeira em Bruxelas foi marcada pela dureza das críticas da maioria dos líderes europeus ao colega húngaro. Em causa está a lei que proíbe a promoção da homossexualidade na televisão e nos programas de educação sexual nas escolas.

Foram vários os Chefes de Estado e de Governo que confrontaram Viktor Orbán por causa da nova lei que discrimina a comunidade LGBTIQ.

"Eu falei o Viktor Orban de um jantar com ele e o meu marido há 5 ou 6 anos em Budapeste. E este Viktor que está à mesa não é o mesmo. É triste", adiantou o primeiro-ministro do Luxemburgo.

Na reunião entre os Estados-Membros, o primeiro-ministro holandês questionou se a Hungria queria continuar a fazer parte da União Europeia. A Comissão já pediu explicações a Budapeste sobre a nova lei.

O caso poderá acabar no Tribunal Europeu de Justiça.

Cimeira com Putin sem consenso

Para além do tema polémico envolto da nova lei promulgada pela Hungria, os Estados-Membros também debateram avançar a cimeira com o Presidente Russo. Porém, não houve consenso para avaçar com a cimeira, como queriam Merkel e Macron.

Foi também a reunião em que António Costa fez o balanço da presidência portuguesa.

Reforma da Política Agrícola Comum

Esta sexta-feira, a Presidência portuguesa fechou finalmente o acordo com o Parlamento Europeu sobre a reforma da política agrícola comum.

A Comissão pretende garantir que a PAC possa continuar a apoiar firmemente a agricultura europeia, fomentando a prosperidade das zonas rurais e a produção de alimentos de elevada qualidade nos próximos anos.

