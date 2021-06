Tornado faz pelo menos três mortos e 200 feridos na República Checa

Três pessoas morreram e 200 ficaram feridas à passagem de um tornado na República Checa. O fenómeno ocorreu no sul do país, que foi atingido por uma tempestade violenta.

O vento forte e a queda de gelo, com pedaços do tamanho de bolas de golfe, danificaram vários edifícios e carros. Cerca de 120 mil casas ficaram sem eletricidade.

"Uma enorme tragédia"

O número total de feridos continua por determinar, numa altura em que as autoridades checas prosseguem as buscas nos escombros. O primeiro-ministro checo classificou a situação como “uma enorme tragédia”.

A tempestade levou ao encerramento do troço da autoestrada D2 entre as cidades de Brno e Breclav, que reabriu na manhã desta sexta-feira. As ligações ferroviárias estão interrompidas nas zonas afetadas, no sudeste do país.