Quatro pessoas morreram e uma ficou com ferimentos graves depois da queda de uma balão de ar quente na cidade de Albuquerque, no estado do Novo México, nos Estados Unidos.

O balão caiu depois de embater contra linhas de eletricidade.

As vítimas têm entre os 40 e os 60 anos e eram todas ocupantes do balão de ar quente.

Devido ao acidente, cerca de 13 mil casa ficaram sem energia elétrica.