Demissão de ministro britânico. Marido da colaboradora tem contactos com o Governo

No Reino Unido já tomou posse o novo ministro da Saúde britânico, depois do escândalo que levou à demissão do anterior. Boris Johnson tentou fugir às questões levantadas pelos jornalistas e reafirmou a intenção de colocar fim às restrições no dia 19 de julho.

O anterior ministro da Saúde britânico violou as regras de distanciamento social ao beijar uma colaboradora.

Marido da colaboradora tem contactos com o Governo

O assunto levanta várias questões, nomeadamente quanto à contratação da colaboradora, amiga de longa data, e casada com um prestador de serviços de saúde do próprio Governo britânico, mas sobretudo pela forma como as imagens de intimidade foram obtidas, captadas por uma câmara instalada no gabinete governamental e publicadas pela imprensa.

O novo ministro, que já tinha passado de forma breve pela pasta das Finanças do Governo de Boris Johnson, confirma que já foi desativada a câmara e nas primeiras declarações aos jornalistas reafirma a intenção de voltar o mais rápido possível à chamada normalidade.

A data para o fim das restrições foi adiada de junho para 19 de julho, devido à maior transmissibilidade da variante Delta, que é agora predominante no país.