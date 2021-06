Dois feridos em esfaqueamento na Alemanha

Um homem atacou e feriu esta segunda-feira, aparentemente com uma faca, dois transeuntes na cidade de Erfurt, no leste da Alemanha, e pôs-se em fuga, mas várias horas depois a polícia indicou já o ter sob custódia.

As duas vítimas, homens alemães de 45 e 68 anos, foram levados a hospitais próximos e submetidos a intervenções cirúrgicas, segundo a polícia, enquanto as autoridades usaram um helicóptero para procurar o suspeito do ataque, que ocorreu ao início da manhã.

A investigação levou as autoridades a um alemão de 32 anos, com um histórico de crimes violentos e outras ofensas que teve problemas de saúde mental no passado, segundo um comunicado da polícia.

O suspeito foi detido no seu apartamento com ferimentos não especificados e aparentemente autoinfligidos e levado para um hospital.

O motivo do ataque não foi ainda esclarecido, mas a polícia disse não haver razão para suspeitar que tenha sido politicamente motivado, acrescentando também que o suspeito e as vítimas não se conheciam.