Dois terços dos franceses não votaram nas eleições regionais

Em França, o partido do Presidente francês e o de extrema-direita de Marine Le Pen foram derrotados na segunda volta das eleições regionais, este domingo. Um ato eleitoral que ficou também marcado pela forte abstenção.

Tal como no domingo passado, cerca de dois terços dos franceses não votaram, mas quem votou deixou um alerta ao chefe de Estado. É que o partido presidencial, largamente derrotado em todas as regiões, nem alcançou 7% dos votos nesta segunda volta. É o pior resultado de um partido no poder.

No entanto, a extrema-direita de Le Pen também sai enfraquecida. Este domingo ainda sonhava governar pela primeira vez uma região, Marselha, mas falhou o objetivo. Le Pen critica as alianças que juntam esquerda e direita para travarem o seu partido.

O ex-ministro de Nicolas Sarkozy, Xavier Bertrand, que ganhou confortavelmente a região de Lille, vai entrar na corrida à Presidência e quer unir a direita clássica. Defende políticas de migração e segurança mais rígidas.