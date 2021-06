Gabinete de ex-ministro britânico da Saúde inspecionado após polémica

Após a demissão do ministro da saúde britânico, o Governo de Boris Johnson vai investigar de que forma as imagens de videovigilância foram parar a um jornal. O ministro da Justiça ordenou, inclusive, que o gabinete de Hancock fosse inspecionado, visto que o intuito é encontrar equipamentos eletrónicos escondidos no seu gabinete.

As imagens que foram divulgadas do antigo ministro da saúde britânico, Matt Hancock, a ter uma relação adúltera com uma assessora, levou à sua demissão. As críticas foram surgindo, não só devido ao caso extraconjugal, mas também por causa do desrespeito pelas regras de distanciamento social.

O tabloide The Sun noticiou sexta-feira que Matt Hancock, casado e com três filhos, tem um caso amoroso com uma assessora e publicou fotografias dos dois a beijarem-se no escritório do ministro em maio, numa altura em que os abraços entre pessoas de agregados familiares diferentes eram proibidos.

A polémica em torno das imagens levou a que Matt Hancock se demitisse no sábado.

Sajid Javid é o atual ministro da saúde do Reino Unido.

