Supremo dos EUA dá razão a transgénero sobre acesso às casas de banho da escola

O Supremo Tribunal norte-americano rejeitou segunda-feira o recurso de uma escola na Virgínia para restringir o acesso às casas de banho pelos alunos transgénero, uma vitória para um ex-estudante que lutou na Justiça durante seis anos.

Depois de saber que a maior instância judicial norte-americana recusou deliberar sobre o recurso da administração da escola secundária, Gavin Grimm, agora com 22 anos, disse que a longa batalha que travou tinha acabado.

"Vencemos (...). Sinto-me honrado por ter feito parte desta vitória", escreveu o ativista LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgénero e Intersexual) na rede social Twitter.

Grimm foi proibido de usar a casa de banho dos homens

Grimm tinha 15 anos e era aluno da Escola Secundária Gloucester quando foi proibido de utilizar a casa de banho dos homens. A administração da escola daquele condado na Virgínia decidiu que o estudante deveria utilizar as casas de banho correspondentes com o sexo com que nasceu, neste caso, feminino, ou que utilizasse casas de banhos privadas.

Na sequência desta decisão discriminatória, Grimm levou o processo a um tribunal federal que durou seis anos.

Gavin Grimm expôs que se sentiu humilhado por ser obrigado a utilizar as casas de banho da enfermaria da escola e das raparigas, considerando que a decisão da administração escolar interferiu com a sua educação.

"Uma vitória na Virgínia é uma vitória em qualquer lado", acrescentou.

A decisão escolar foi considerada inconstitucional pelo Supremo.