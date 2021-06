Autoridades colombianas detêm um dos criadores do vírus informático Gozi

As autoridades colombianas detiveram esta terça-feira, no aeroporto internacional El Dorado, Mihai Ionut Paunescu, procurado por ser alegadamente um dos criadores do vírus informático Gozi, que afetou mais de um milhão de pessoas nos Estados Unidos e na Europa.

"No aeroporto El Dorado, em Bogotá, foi localizado o cidadão romeno Mihai Ionut Paunescu, tido como um dos criadores e o principal distribuidor de 'Gozi', um vírus informático que terá roubado informações de mais de um milhão de computadores no mundo", informou a Procuradoria-geral da Colômbia.

O anúncio foi feito pelo Ministério Público da Colômbia, que confirmou que, entre as vítimas dos crimes, existem multinacionais, bancos e agências como a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA, na sigla em inglês).

O detido é procurado pelo tribunal distrital do sul de Nova Iorque, que o chamou a julgamento pelos crimes de conspiração, intrusão informática e por fraude bancária.

Vírus Gozi

O vírus 'Gozi', criado em 2007, tornou-se um dos vírus mais destrutivos na história da informática, roubando "dezenas de milhões de dólares".

Este 'software' malicioso era enviado por e-mail como anexo e, quando descarregado, ficava alojado em computadores de grandes empresas e entidades governamentais, de onde roubou dados privilegiados como senhas bancárias, números e documentos de identificação, intercetando e desviando transferências de dinheiro.

Segundo as autoridades norte-americanas, o vírus infetou computadores nos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Polónia, França, Finlândia, Itália e Turquia.

A detenção de Paunescu foi comunicada à embaixada dos EUA, que deve agora apresentar "o pedido de captura para efeitos de extradição".

Pelas mesmas acusações nos Estados Unidos, já tinham sido detidos o cidadão russo Nikita Kuzmin e o letão Deniss Calovskis, os outros dois criadores do vírus informático.