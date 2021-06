Governo da Etiópia anuncia cessar-fogo unilateral

Pode ser o fim de um dos conflitos esquecidos do mundo. O Governo da Etiópia anunciou o cessar-fogo unilateral. Ordenou a saída das tropas do Tigré. Seis meses de guerra numa das regiões mais ricas do país provocaram milhares de mortos e 2 milhões de deslocados.

A festa foi imediata. Na capital e nas principais cidades, os populares celebraram a saída das tropas governamentais e o regresso dos rebeldes do Tigré. Cessar-fogo humanitário unilateral foi a justificação do governo da Etiópia para a retirada.

Com o apoio da Eritreia e de outros países vizinhos, desde novembro que as forças de Adis Adeba mantinham uma ofensiva na região.

Na origem do conflito estava a decisão de Abiy Ahmed. O primeiro-ministro Nobel da Paz não hesitou em fazer a guerra para anular o movimento político do Tigré que afrontou o poder central.

As poucas organizações humanitárias no terreno falam em oito meses marcados por violações constantes dos Direitos Humanos. Massacres, violações em massa e milhares de mortes.

Os combates provocaram 2 milhões de deslocados e deixaram 350 mil pessoas a morrer à fome.

As Nações Unidas apelaram já a tréguas duradouras nesta região de altos planaltos e férteis planícies.

Considerada uma joia cultural, histórica e turística, é um dos locais sagrados dos cristãos ortodoxos etíopes.

O Conselho de Segurança pode reunir já esta semana para analisar, pela primeira vez, um conflito esquecido do mundo.

Até agora, o Tigré foi ignorado nas Nações Unidas e, com o apoio da Rússia e da China, a discussão foi sempre bloqueada por países africanos.