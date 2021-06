Leão resgatado de uma habitação no Camboja depois de vídeo divulgado no TikTok

Um leão foi resgatado pelas autoridades do Camboja de uma habitação, onde era mantido ilegalmente como um animal de estimação, como explica a BBC.

Os alertas soaram quando o dono do leão partilhou vídeos com ele no TikTok. A investigação começou em abril deste ano e culminou agora com o resgate do animal de 18 meses.

Segundo as autoridades, terá sido um cidadão chinês que o importou e o começou a criar como se fosse um animal de estimação, numa vila perto da capital do Camboja, Phnom Penh.

O leão, com quase 70 quilos, foi agora levado para um centro de resgate de vida selvagem. No entanto, ainda não é conhecido se o dono irá enfrentar consequências judiciais.

O Ministério do Ambiente do Camboja disse à agência de notícias AFP que "as pessoas não têm o direito de criar animais selvagens como se fossem animais de estimação". Já a organização não-governamental de resgate de animais Wildlife Alliance, através do Facebook, considerou que "as condições de uma casa não são adequadas para um animal selvagem".

O relatório da investigação revela também, segundo a BBC, que "os dentes caninos do leão foram removidos, tal como as garras, o que reduz drasticamente a qualidade de vida de um leão".