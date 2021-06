Marcha LGBTQI+ marcada por detenções na Turquia

A 19.ª Marcha do Orgulho LGBTQI+ em Istambul foi marcada por detenções e confrontos no sábado. Centenas de pessosa saíram às ruas, desafiando uma proibição e pelo menos 20 pessoas foram detidas.

As unidades da polícia de choque dispersaram as pessoas que estavam na marcha, uma vez que o Gabinete do governador de Istambul se recusou a autorizar o evento pelo 7º ano consecutivo, alegando "proteção pela paz e segurança públicas, saúde e moral", bem como a "prevenção de possíveis atos de violência e terrorismo".

Os manifestantes estavam reunidos num bairro próximo da emblemática Praça Taksim, no centro de Istambul e começaram a marchar ao longo da Avenida Istiklal.

De acordo com os organizadores do evento, os agentes da polícia dispararam balas de borracha e um repórter foi espancado e detido. De acordo com o jornal diário turco "Diken", grande parte das detenções foram violentas.

As Paradas do Orgulho Gay estão proibidas desde 2014, ano em que dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas da cidade.

Há 17 anos, a celebração foi proibida pelo Governo, já que, segundo foi argumentado, constituía uma "violação da moral pública", apesar de a homossexualidade ser legal na Turquia desde 1858.

Centenas protestam na Turquia contra agressão policial a um repórter fotográfico

Centenas de jornalistas protestaram esta terça-feira em Ancara, Istambul e Esmirna contra a agressão de um polícia ao repórter fotográfico Bülent Kiliç, detido no sábado durante a cobertura da marcha do Orgulho Gay em Istambul.

Por seu lado, Can Güleryüzlü, presidente da Associação Progressista de Jornalistas, uma das entidades profissionais que convocaram a manifestação, afirmou à Efe, em Ancara, que a "violência política contra jornalistas que cobrem manifestações na rua tornou-se rotina".

Em Istambul, cerca de 150 repórteres e correspondentes reuniram-se em frente ao edifício da delegação do Ministério do Interior, gritando slogans como "Não conseguimos respirar", "A imprensa livre não se calará" e "Stop à violência".