Presidente chinês pede lealdade ao partido no poder 

No dia 1 de julho assinala-se o centenário do Partido Comunista Chinês.

O país assinala a data com pompa e uma gala que homenageou esta terça-feira vários membros do partido, que é o único legal na China.

O discurso do Presidente Xi Jinping na gala antecedeu um maior e mais estratégico, previsto para o próprio dia do centenário, mas serviu para entregar a medalha batizada de 1 de Julho a 29 membros do partido, entre militares, funcionários e profissionais de vários setores, a quem pediu lealdade.