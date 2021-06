Rato nativo que se julgava extinto há 150 anos encontrado na Austrália Ocidental

Cientistas australianos descobriram que um rato nativo que se considerava extinto há mais de 150 anos prospera em ilhas ao largo da Austrália Ocidental.

Os investigadores compararam amostras de ADN de oito roedores nativos já extintos e 42 dos seus parentes vivos para estudar o declínio das espécies nativas desde a chegada dos europeus à Austrália.

Os resultados mostraram que o rato de Gould "extinto" era exatamente o mesmo rato denominado Shark Bay, que é encontrado em várias pequenas ilhas ao largo da costa ocidental.

“A ressurreição desta espécie traz boas notícias em face da taxa desproporcionalmente alta de extinção de roedores nativos”, disse a bióloga evolucionária da Australian National University Emily Roycroft, citada pelo The Guardian.

Roycroft disse que os ratos nativos representaram 41% de todos os mamíferos australianos que se extinguiram desde o início da colonização europeia em 1788.

“É empolgante que o rato de Gould ainda esteja por aí, mas o seu desaparecimento do continente destaca a rapidez com que essa espécie passou de ser distribuída na maior parte da Austrália para sobreviver apenas nas ilhas da costa oeste da Austrália”. “É um colapso enorme da população”, afirmou.

O rato de Gould (Pseudomys gouldii) era comum antes da colonização europeia no interior oriental da Austrália, de acordo com o departamento de meio ambiente de Nova Gales do Sul. Desapareceu rapidamente após a década de 1840, potencialmente devido à introdução de gatos.

Era um rato um pouco menor do que um rato preto e bastante social, vivendo em pequenos grupos familiares que se abrigavam durante o dia num ninho de erva seca e macia numa toca. Costumava cavar tocas a uma profundidade de 15 centímetros sob os arbustos.

O estudo foi publicado na revista Proceedings of National Academy of Sciences dos Estados Unidos da América ou PNAS.