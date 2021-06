Colapso de prédio em Miami. Desaparecidas mais de 140 pessoas, quase uma semana depois

Quase uma semana depois do colapso da torre de apartamentos em Miami, esta quarta-feira à tarde foram retirados quatro corpos dos destroços, o que eleva agora para 16 o número de vítimas mortais. Mas o número deve crescer de forma exponencial, já que continuam desaparecidas mais 144 pessoas.

Dezenas de pessoas trabalham incansavelmente - por turnos de 12 horas para retirar - de preferência com vida - vítimas do colapso da torre de 12 andares que se desmoronou na passada quinta feira, em Surfside, no litoral de Miami.

Ninguém foi, atá agora, resgatado com vida. Desaparecidos continuam 144 pessoas. Teme-se que estejam já sem vida, passado todo este tempo.

Outra preocupação neste momento são as condições meteorológicas.

Esta quinta feira é esperada a visita do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a da mulher, ao local do acidente.