Donald Rumsfeld, o braço direito de George W. Bush

Donald Rumsfeld, esteve na linha da frente da resposta dos Estados Unidos aos ataques terroristas do 11 de Setembro de 2001 que culminou com a invasão ao Iraque, numa campanha apelidade de "guerra ao terror".

Na altura, era o braço direito do então Presidente Americano George W. Bush e tinha a cargo a pasta da defesa do país. Em 2006 acabaria por se demitir devido à contestação em torno da guerra do Iraque mas sempre defendeu a incursão.

Morreu esta quarta-feira aos 88 anos no Estado do Novo México. George W. Bush já reagiu e lembrou a coragem dum homem bom durante um período sem precedentes na história dos Estados Unidos.