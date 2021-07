"O povo chinês nunca permitirá que qualquer força estrangeira abuse, oprima ou subjugue"

Nas comemorações dos 100 anos da fundação do Partido Comunista Chinês, o secretário-geral e Presidente da China, Xi Jinping, afirmou que o povo chinês nunca permitirá opressão ou domínio de forças estrangeiras e garantiu que "nunca o fez e nunca o fará" a outras nações.

"Vamos trabalhar para salvaguardar a paz mundial, contribuir para o desenvolvimento global e preservar a ordem internacional", declarou Xi Jinping, ao discursar na icónica praça Tiananmen, no centro de Pequim.

Perante cerca de 70 mil pessoas que participaram na cerimónia desta manhã na praça Tiananmen, Xi Jiping lembrou que "ninguém deve subestimar a determinação, forte vontade e extraordinária capacidade do povo chinês para defender a soberania".

"Quem tentar, vai esbarrar numa grande parede de aço forjada por mais de 1,4 mil milhões de chineses", disse Xi, levando a praça a uma ovação.

Num discurso que durou mais de uma hora, precedido por uma salva de cem tiros, Xi referiu-se também a Taiwan, uma ilha que é governada de forma autónoma, mas sobre a qual Pequim reclama soberania: "Resolver a questão de Taiwan e conseguir a reunificação completa da China é uma missão histórica e um compromisso inabalável do PCC".

"Devemos tomar medidas resolutas para derrotar completamente qualquer tentativa de 'independência de Taiwan' e trabalhar em conjunto para criar um futuro brilhante para o rejuvenescimento nacional", disse o Presidente chinês.

Xi adiantou que "a China vai fornecer às suas forças armadas uma maior capacidade e meios mais fiáveis".

"Temos de acelerar a modernização da defesa nacional. Um país forte deve ter um exército forte", disse o também presidente da Comissão Militar Central chinesa, que domina as três forças do regime comunista (Estado, Partido e Exército).

Xi salientou a causa do "rejuvenescimento da China", com a qual os líderes do país justificam o exercício do poder:

"Trata-se de um processo histórico irreversível. O PCC e o povo chinês mostraram ao mundo que a nação chinesa saúda o advento de um grande salto: de pé para uma prosperidade modesta e uma força nascente".

O PCC festeja o 100.º aniversário da fundação com grandes comemorações e medidas de segurança apertadas, alargadas a todo o país.

A capital foi decorada com grandes instalações florais, bandeiras nacionais em frente às portas das casas e cartazes vermelhos a lembrar o evento.

Outras cidades vão assistir a espetáculos de luzes, ao vivo e fogo-de-artifício a marcar o aniversário.

