Avião de carga faz amaragem de emergência ao largo do Havai. Tripulação já foi resgatada

Um avião de carga fez uma amaragem de emergência no oceano Pacífico, ao largo de Honolulu, Havai, esta sexta-feira de manhã. De acordo com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) seguiam duas pessoas a bordo, que foram já resgatadas.

Os pilotos do voo 810 da companhia Transair reportaram problemas no motor do avião de carga, um Boeing 737, e estavam a tentar regressar a Honolulu, capital do Havai, quando foram forçados a fazer uma aterragem de emergência na água.

"Os pilotos relataram problemas no motor e estavam a tentar chegar a Honolulu quando foram forçados a pousar a aeronave na água", explicou a FAA em comunicado. "De acordo com informações preliminares, a Guarda Costeira dos EUA resgatou os dois tripulantes", acrescentou ainda.

Os membros da tripulação foram levados para o Queens Medical Center, no entanto ainda não há informações sobre o estado de saúde.

Segundo a CNN, o avião tinha descolado do Aeroporto Internacional Daniel K. Inouye, em Honolulu, às 01:33, hora local. Logo após levantar voo, quando foram relatados problemas no motor, foi desviado para o Aeroporto de Kalaeloa. A amaragem acabou por acontecer a cerca de três quilómetros a sul de Kalaeloa, segundo a Guarda Costeira dos EUA disse à CNN.

A FAA e a National Transportation Safety Board (organismo federal responsável pela investigação de acidentes no setor dos transportes) vão investigar o caso, segundo a agência norte-americana Associated Press (AP), que acrescentou que, neste momento, não existem mais informações disponíveis sobre o incidente.