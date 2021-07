Um incêndio deflagrou esta sexta-feira no Golfo do México, na superfície das águas do Atlântico.

No vídeo, é possível ver as chamas a cerca de 150 metros de uma plataforma petrolífera, a oeste da península mexicana de Yucatán.

O incêndio terá sido causado por uma fuga numa conduta de gás que está submersa.

No local, estão equipas de emergência a tentar combater o fogo e, até ao momento, não há feridos a registar.