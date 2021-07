Papa Francisco recebe PM iraquiano quatro meses após viagem histórica ao país

O Papa Francisco recebeu esta sexta-feira o primeiro-ministro iraquiano, Mustafa al Kazemi, quatro meses depois de se terem encontrado na histórica viagem do pontífice ao país asiático, em março.

O Vaticano anunciou o encontro em breve comunicado no qual se limitou a confirmar a reunião, mas sem fornecer detalhes.

Antes de ver o Papa, o chefe do Governo iraquiano foi recebido pelo primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, no Palácio Chigi, sede da presidência do Executivo, também sem divulgar detalhes.

O Papa Francisco visitou o Iraque de 5 a 8 de março numa viagem considerada histórica, já que se reuniucom o aiatola Ali Sistani, autoridade máxima de muitos xiitas no Iraque e no mundo, naquele que foi um passo crucial nas relações entre o Islão e o Vaticano.

