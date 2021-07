As fortes chuvas no Japão, a onda de calor no Canadá e EUA e o primeiro furacão da temporada

Depois da onda de calor ter feito mais de 700 de mortos na costa oeste dos Estado Unidos e do Canadá, as autoridades viram-se agora para os vários incêndios florestais no centro da Colúmbia Britânica.

Só durante a tarde de sexta-feira foram registados 136. Os especialistas avisam que os incêndios não vão ficar por aqui, uma vez que o ar quente origina relâmpagos.

Mais a sul, o primeiro furacão da temporada 2021 põe a América Central em alerta e ameaça o estado da Flórida, que se está a preparar para ser atingido na segunda-feira. Com ventos de 120 quilómetros por hora e chuvas torrenciais o furacão Elsa já fez estragos consideráveis no Haiti, República Dominicana e Jamaica.

No Japão pelo menos 20 pessoas estão desaparecidas depois de um deslizamento de terras provocado pelas fortes chuvas em Atami, a oeste de Tóquio.

Cerca de 300 casas foram destruídas e há também danos em estradas e pontes. De acordo com os especialistas japoneses, estes desastres são cada vez mais frequentes no arquipélago por causa das alterações climáticas.