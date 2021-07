O incêndio que deflagrou no Golfo do México, na superfície das águas do Atlântico, já está extinto.

Foi descrito como um "olho de fogo".

No Twitter, a empresa petrolífera mexicana explicou que houve uma rutura num gasoduto submarino e que a fuga de gás já está controlada.

No vídeo, é possível ver que as chamas estiveram a cerca de 150 metros de uma plataforma petrolífera.

Não há relato de feridos e o incidente vai ser investigado pela empresa mexicana.