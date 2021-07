Conseguia comer 76 cachorros-quentes em 10 minutos?

Há um novo recorde de cachorros-quentes ingeridos em 10 minutos: Joey Chestnut quebrou a sua própria marca - conquistada no ano passado - ao comer 76 pães com salsicha no Concurso de Comer Cachorros-Quentes da Nathan’s Famous, que se realizou este domingo.

Com este resultado, Joey Chestnut foi galardoado vencedor da prova masculina. Michelle Lesco venceu a prova feminina ao conseguir ingerir 30 cachorros e três quartos. A antiga campeã e detentora do recorde, Miki Sudo, não participou na prova deste ano por estar à espera de bebé.

Devido às restrições covid-19, o evento realizou-se num estádio de basebol de uma pequena liga. Tradicionalmente, a competição acontece em frente à loja da Nathan’s Famous – um restaurante de fast food norte-americano localizado em Coney Island, no bairro de Brooklyn. O evento contou com a presença de 5.000 pessoas.